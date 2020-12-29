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Последнюю тренировку «СГАУ-Саратов» посетили юные спортсмены
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Последнюю тренировку «СГАУ-Саратов» посетили юные спортсмены

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23 декабря в ФОКе «Юбилейный» состоялась заключительная в уходящем году тренировка ГК «СГАУ-Саратов».

На тренировку к гандболистам приехали главные болельщики - ученики МОУ СОШ #64. Стоит отметить, что все ребята уже зачислены в областную спортивную школу «Надежда губернии».

Фото на память, отличное настроение, брендовые календари клуба на 2021 год от игроков подарили детям настоящий праздник гандбола!

«Помимо всего прочего наш клуб проводит работу по вовлечению детей в такой прекрасный вид спорта, как гандбол. Усилиями клуба и тренеров была организована ознакомительная экскурсия детей на тренировку профессиональной команды. Эти детишки только начинают делать первые шаги в гандболе. Нашим же спортсменам, в свою очередь, было очень приятно пообщаться с юными фанатами. По окончании общения дети получили подарки от клуба в преддверии Нового Года. Считаем, что подобные мероприятия необходимо проводить на постоянной основе», - сказал тренер команды Виталий Галкин.
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