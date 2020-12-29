Туристические поездки по маршруту Саратов – Хвалынск возобновятся в январе

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Для путешествия был разработан мультимодальный маршрут, предполагающий задействование электрички и автобуса. Сначала туристы проследуют на комфортабельном электропоезде до станции Кулатка, где их будет ждать автобусный трансфер до Хвалынска. Время в пути в одну сторону составит 3 часа.Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6201/6202 Саратов – Сенная – Кулатка будет отправляться 2, 4, 6, 8 января в 7:00 и прибывать на станцию Кулатка в 9:32. В пути следования предусмотрена 2-минутная остановка на станции Сенная. На конечной станции пассажиры пересядут в автобусы, которые доставят их до Хвалынска в 10:02. В обратном направлении туристы отправятся в 17:29.Со станции Кулатка пригородный поезд № 6203/6204 Кулатка – Сенная – Саратов будет отправляться в указанные дни в 18:01 и прибывать на станцию Саратов-1 в 20:25. В пути следования пригородного поезда (в обоих направлениях) предусмотрена 2-минутная остановка на станции Сенная.Продажа билетов осуществляется в пригородных кассах, действующих в Саратове, а также на станциях Сенная и Кулатка.***Полная стоимость проезда на поезде и автобусе в одну сторону составляет 563 рубля, для школьников и студентов – 354 рубля, для детей от 5 до 7 лет – 299 рублей. Стоимость проезда в направлении «туда-обратно» для указанных категорий пассажиров составляет 1126, 708 и 598 рублей, соответственно.При оплате проезда действует система льгот, предусмотренная законодательством. Перевозка спортивного инвентаря будет осуществляться бесплатно.В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru или по телефону: +79271380044 (звонить в рабочие дни с 8:00 до 17:00).