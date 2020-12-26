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Российская креативная экономика вбирает японский опыт

Новости
В текущем году основатель фонда Шодиева предприниматель Фаттах Шодиев был удостоен государственных наград РФ и Японии за большой вклад в развитие культурных отношений между двумя странами. Его фонд занимается продвижением японского опыта развития креативной экономики в России уже более десяти лет.

Именно он является генеральным спонсором фестиваля J-Fest, который по праву считается самой крупной площадкой японской креативной экономики в нашей стране. Об этом рассказывает портал Прайм.
По данным ЦГК АСИ, креативные индустрии вносят существенный вклад в экономику Российской Федерации и новый «креативный» сектор имеет высокий потенциал роста. Сейчас в таких индустриях задействовано порядка 748000 организаций. В сумме их ежегодная выручка в среднем составляет 4,21% от суммарной выручки всех организаций нашей страны — более 10,7 триллиона рублей. В настоящее время в креативных индустриях работает порядка 5% от числа сотрудников всех отечественных предприятий.

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