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СберЛогистика и Ingate узнали предпочтения волгоградцев в доставке посылок в 2020 году

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Компания Ingate совместно с федеральным оператором СберЛогистика провела масштабное исследование пользовательского опыта служб доставки.

В нем приняли участие в том числе респонденты из Волгограда. По данным аналитической компании, 49% жителей города и отправляли, и получали посылки за последний год.

В основу исследования легли передовые подходы к проведению исследований с использованием электронных механизмов опроса. В опросе приняли участие почти 8,5 тыс. жителей, проживающих в городах-миллионниках и пользующихся услугами доставки. Исследование показало, что 93% опрошенных регулярно отправляют или получают посылки. При этом в возрастной группе от 18 до 25 лет больше респондентов, которые только получают посылки и не имеют опыта их отправки.

Из исследования также следует, что доля тех, кто получает и отправляет посылки, напрямую коррелирует с уровнем дохода респондентов. В группе опрошенных с доходом выше 100 тыс. рублей доля таких ответов достигает 75%. При этом зависимости количества отправлений от гендерной принадлежности выявлено не было.

Частота отправления посылок отличается от региона к региону. Согласно статистике доля волгоградцев и самарцев, отправляющих 3–5 посылок в год, составляет по 37%, что выше, чем в среднем по России.

«Подавляющее большинство жителей крупных городов так или иначе сталкивалось с вопросом доставки посылок. Уверены, что в новом году их число только увеличится, а значит, практически все жители страны почувствуют развитие логистической отрасли как на глобальном уровне, так и на локальном. Мы будем рады, если данные исследования помогут сделать доставку в Волгограде еще более простой и удобной», — Анастасия Шрамкова, руководитель группы продуктовых и маркетинговых исследований Ingate.

«Мы видим спрос клиентов на доступный и комфортный сервис доставки: без очередей и переплат. Поэтому мы стремимся сделать доставку посылок удобной для всех жителей страны, вне зависимости от уровня дохода и населенного пункта. В планах СберЛогистики открыть более 12,5 тыс. собственных пунктов в отделениях Сбера по всей стране, включая постаматы. Последние располагаются в том числе в зонах отделений 24/7, поэтому получить посылку можно будет в любое удобное для клиента время», - рассказала Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики.