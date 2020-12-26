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Состоялось торжественно открытие цирка Братьев Никитиных после его реставрации

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Состоялось торжественно открытие цирка Братьев Никитиных после его реставрации

Сегодня состоялось торжественно открытие цирка имени братьев Никитиных.

Этому событию предшествовала церемония открытия памятника основателям русского стационарного цирка. Он расположен в сквере рядом с отреставрированным зданием. Авторами памятника выступили братья Щербаковы. Андрей Щербаков отметил, что ими было прочитана масса литературы о Никитиных, чтобы воплотить в их образах то, чем они занимались.

В торжественном открытии Саратовского цирка имени братьев Никитиных приняли участие первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.

Сергей Обрывалин зачитал обращение министра Ольги Любимовой.

- Сегодня мы открываем новое место отдыха для жителей Саратова – обновлена инфраструктура, а зрителям обеспечены комфорт и безопасность. Спасибо Губернатору за то, что уделил большое внимание реконструкции этого важного памятника архитектуры и культуры. Вместе нам удалось воплотить все задуманное.

Валерий Радаев назвал открытие цирка событием года:

- В течение трёх лет при большом ожидании всех жителей мы проводили его реконструкцию. За это время все в Саратове соскучились по цирковым выступлениям. Также сегодня мы откроем обновленный театр кукол «Теремок». Спасибо министру культуры Ольге Любимовой за поддержку: более чем в 850 миллионов рублей обошёлся ремонт цирка и в 250 миллионов рублей – реконструкция театра. Нас поддержал наш депутат Вячеслав Володин, который очень помог нам. Сегодня, 25 декабря, Саратовский цирк, самый современный в России, открыл свои двери.

После выступления официальных лиц зрителей, число которых составили строители, журналисты и волонтеры, помогавшие пожилым людям, больным короновирусам, состоялось яркое шоу Андрея Корнилова. Оно представляет собой спектакль по рассказу Александра Куприна "Девочка и слон" и состоит из цирковых номеров практических всех жанров. "Вера в чудо способно исцелять", - основная мысль так тонко проходит через все шоу, что покидаешь обновленный Саратовский цирк с ощущением безмятежной радости, какая присуща ребенку.

Представления на арене цирка имени братьев Никитиных возобновятся после положительного решения Роспотребнадзора.

НАША СПРАВКА:
Саратовский цирк был основан в 1876 году цирковыми артистами и братьями Дмитрием, Акимом и Петром Никитиными.
С июня 2017 года на здании цирка проводились масштабные реставрационные работы по уникальному проекту, который предусматривал оснащение современным оборудованием, обновление фасада и интерьеров здания.