Кремлёвскую ёлку покажут на телеканале «Карусель» 31 декабря

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В этом сезоне Кремлёвская ёлка впервые состоится в формате телеверсии. Сказочное представление организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.В волшебной постановке задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. Использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для этого новогоднего спектакля.Повтор трансляции Кремлевской елки можно будет увидеть 7 января в 19.30 (мск) и 13 января в 17 часов (мск).