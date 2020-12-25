Кремлёвскую ёлку покажут на телеканале «Карусель» 31 декабря
Новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» пройдёт в Кремлёвском дворце без зрителей и будет показан 31 декабря в 18.00 (мск) на федеральном семейном телеканале «Карусель».
В этом сезоне Кремлёвская ёлка впервые состоится в формате телеверсии. Сказочное представление организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.
В волшебной постановке задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. Использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для этого новогоднего спектакля.
Повтор трансляции Кремлевской елки можно будет увидеть 7 января в 19.30 (мск) и 13 января в 17 часов (мск).