25 декабря 2020 ПЯТНИЦА
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Театр магии и фокусов «Самокат» проведет видеотрансляцию новогоднего иллюзионного представления «Фокусы-покусы»

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Театр магии и фокусов «Самокат» проведет видеотрансляцию новогоднего иллюзионного представления «Фокусы-покусы»

Театр магии и фокусов «Самокат» проведет видеотрансляцию новогоднего иллюзионного представления «Фокусы-покусы» на канале театра на YouTube 27 декабря в 16-00.

"Дорогие наши зрители!

Благодаря вашим многочисленным просьбам Театр магии и фокусов «Самокат» принял решение показать полностью наш репертуарный спектакль – новогоднее иллюзионное представление «Фокусы-покусы» с участием Заслуженных артистов России Сергея и Маргариты Щукиных, артистов Анастасии Козловской, Кристины Ханжиной, Андрея Мельника.

Вы встретитесь с Дедом Морозом, увидите много удивительных чудес и трюков. Бесплатная трансляция состоится 27 декабря на канале театра на YouTube (https://www.youtube.com/teatrsamokat). Начало в 16 часов.

Театр поздравляет всех зрителей с наступающим Новым годом и надеется на долгожданную встречу в Новом году. Да будут волшебства и чудеса!", - обращается к зрителям коллектив театра.