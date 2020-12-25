Саратовцы предложили назвать именем Дмитрия Худякова улицу

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«Сегодня нас покинула легенда саратовского телевидения. Ушёл из жизни Дмитрий Сергеевич Худяков - краевед, автор и ведущий передачи «Не за тридевять земель», Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Саратовской области.Дмитрий Сергеевич воспитал несколько поколений мальчишек и девчонок, являлся истинный примером патриотизма и настоящим мастером своего дела. Я сам вырос на его передачах, а потом смотрел их вместе со своими детьми.Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Это огромная потеря для Саратова», - заявил глава Саратова Михаил Исаев и рассказал, что среди жителей обсуждается тема необходимости присвоения одной из улиц города имени Дмитрия Сергеевича.