25 декабря 2020 ПЯТНИЦА
Новости
14:42 | 25 декабря
Кремлёвскую ёлку покажут на телеканале «Карусель» 31 декабря
13:51 | 25 декабря
Театр магии и фокусов «Самокат» проведет видеотрансляцию новогоднего иллюзионного представления «Фокусы-покусы»
13:00 | 25 декабря
Саратовцы предложили назвать именем Дмитрия Худякова улицу
12:08 | 25 декабря
Саратовский театр кукол «Теремок» будет вести прямую трансляцию торжественного открытия после капитального ремонта
10:50 | 25 декабря
Директор Областной универсальной библиотеки Людмила Канушина открывает праздничную акцию "С новым годом, читатель!"
09:52 | 25 декабря
Органы ЗАГС Саратовской области завершили формирование электронного архива
09:12 | 25 декабря
«Промомед» инвестирует в инновационные лекарства семь миллиардов рублей
17:00 | 24 декабря
В Саратовской области в зимние каникулы на территории образовательных учреждений будут работать 517 ледовых площадок
16:17 | 24 декабря
Сергей Альмеев, начальник ОАО "Приволжская железная дорога": "Пандемия не повлияла на продуктивность работы нашей компании"
16:07 | 24 декабря
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Саратовцы предложили назвать именем Дмитрия Худякова улицу

Новости
Саратовцы предложили назвать именем Дмитрия Худякова улицу

Глава города высказал соболезнования в связи со смертью известного краеведа и журналиста

«Сегодня нас покинула легенда саратовского телевидения. Ушёл из жизни Дмитрий Сергеевич Худяков - краевед, автор и ведущий передачи «Не за тридевять земель», Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Саратовской области.

Дмитрий Сергеевич воспитал несколько поколений мальчишек и девчонок, являлся истинный примером патриотизма и настоящим мастером своего дела. Я сам вырос на его передачах, а потом смотрел их вместе со своими детьми.

Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Это огромная потеря для Саратова», - заявил глава Саратова Михаил Исаев и рассказал, что среди жителей обсуждается тема необходимости присвоения одной из улиц города имени Дмитрия Сергеевича.