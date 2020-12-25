Саратовский театр кукол «Теремок» будет вести прямую трансляцию торжественного открытия после капитального ремонта

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В день открытия гостям представят новое оформление театра, игровые и интерактивные зоны в фойе, продемонстрируют все новые функциональные возможности, которые появились в зрительской зоне благодаря ремонту.Второй частью мероприятия станет премьерный показ спектакля «Клочки по закоулочкам» по пьесе Г. Остера. Режиссёром спектакля выступил заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров. Художник-постановщик − заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Татьяна Старикова (г. Санкт-Петербург).Напомним, что меньше года понадобилось строителям и техническим специалистам, чтобы полностью преобразить театр. В рамках капитального ремонта выполнены реставрация здания и обновление театра – отреставрирован фасад и крыша, заменены окна и двери, проложены новые инженерные коммуникации, реализованы решения по дизайн-проекту интерьеров фойе и зрительного зала.Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию мероприятия в аккаунте театра в Инстаграме – www.instagram.com/teatrkukol_saratovНачало - в 13.00.