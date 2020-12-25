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Органы ЗАГС Саратовской области завершили формирование электронного архива

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Руководитель управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева провела пресс-конференцию, в ходе которой были озвучены предварительные итоги 2020 года, а также грядущие нововведения в сфере регистрации актов гражданского состояния в 2021 году.

В первую очередь будущие изменения коснутся выдачи повторных свидетельств органами ЗАГС. Это связано с окончанием масштабного федерального проекта — создания Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Как отметила глава ведомства, благодаря цифровизации ЗАГСовских архивов у заявителей появится возможность получить любое повторное свидетельство в отделе ЗАГС по месту нахождения - независимо от того, где находится бумажный экземпляр актовой записи. Таким образом, принцип экстерриториальности распространится на еще один вид услуги, реализуемой органами ЗАГС (ранее по экстерриториальному принципу можно было только зарегистрировать брак).

Как подчеркнула Юлия Пономарева, специалистами территориальных отделов ЗАГС была проделана колоссальная и кропотливая работа. В электронный вид переведено свыше 9,9 млн актовых записей, в том числе порядка 200 тысяч документов на немецком языке. Это данные о рождении, смерти, браках, разводах, установлении отцовства, усыновлении, перемене имени зарегистрированных на территории Саратовской области с 1 января 1926 года.

Также в ходе пресс-конференции поговорили о предварительных итогах работы ведомства в 2020 году. Так, за 11 месяцев в регионе произведено 75255 государственных регистраций актов гражданского состояния.

В органах ЗАГС области составлено записей актов: о заключении брака – 10497, о расторжении брака – 8501. Чаще всего мужчины и женщины вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет.

Самыми популярными датами для свадьбы в этом году у влюбленных стали 8 августа (326 браков) и 10 октября (245 браков). Любители необычных дат в 2021 году смогут зарегистрировать свои отношения во Дворце бракосочетаний во все «красивые» и праздничные даты года - например, 14 февраля, 8 марта, 9 мая или 8 июля.