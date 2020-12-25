25 декабря 2020 ПЯТНИЦА
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Директор Областной универсальной библиотеки Людмила Канушина открывает праздничную акцию "С новым годом, читатель!"
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Директор Областной универсальной библиотеки Людмила Канушина открывает праздничную акцию "С новым годом, читатель!"

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В первом выпуске онлайн-акции «С новым годом, читатель!» Людмила Анатольевна Канушина обратилась к коллегам, библиотечным сотрудникам области, и к любимым читателям.

Директор ОУНБ отметила, что уходящий год многому научил библиотечное сообщество: библиотеки Саратовской области достойно приняли вызовы времени, открыли для себя в непростых условиях пандемии новые возможности для профессионального и личностного роста, для развития сферы библиотечных коммуникаций. Также Людмила Анатольевна выразила особую признательность министерству культуры Саратовской области и лично министру Татьяне Анатольевне Гараниной за всемерную поддержку библиотечных проектов и конкурсов, и всех идей, направленных на развитие библиотечного дела региона. С особым теплом Л.А. Канушина обратилась к читателям Областной универсальной научной библиотеки. Ведь в уходящем году наши читатели стали нам еще ближе благодаря современным информационным технологиям. А ОУНБ стала местом встречи и в глобальной Сети интернет. Людмила Анатольевна поблагодарила всех друзей библиотеки – ее преданных читателей - за виртуальные визиты, за активное участие в онлайн-акциях и проектах Областной универсальной научной библиотеки.

В рамках акции «С новым годом, читатель!» будут подготовлены видеоролики, где выдающиеся, почетные и просто неравнодушные жители города Саратова поздравят читателей Областной универсальной научной библиотеки с наступающим Новым годом! Видеоматериалы будут опубликованы в библиотечных профилях в социальных сетях, а также на сайте ОУНБ.