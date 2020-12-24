24 декабря 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 24 декабря
В Саратовской области в зимние каникулы на территории образовательных учреждений будут работать 517 ледовых площадок
16:17 | 24 декабря
Сергей Альмеев, начальник ОАО "Приволжская железная дорога": "Пандемия не повлияла на продуктивность работы нашей компании"
16:07 | 24 декабря
Петербургских энергетиков с профессиональным праздником поздравил Михаил Романов
15:41 | 24 декабря
Пушкинка отпраздновало юбилей Даниила Хармса в компании Андрея Усачева
14:32 | 24 декабря
«Автодор» проиграл команде «Зелена-Гура»
14:26 | 24 декабря
В каталоге издательства DNK Music представлено 230 артистов
14:18 | 24 декабря
В России ведется дискуссия по целому ряду вопросов, связанных с законом «О виноградарстве и виноделии в РФ»
13:39 | 24 декабря
Саратовские учащиеся стали призерами творческого конкурса
12:40 | 24 декабря
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут выиграть новогодние призы
11:45 | 24 декабря
Капитальный ремонт электропоездов ЭД9Т освоили в моторвагонном депо Анисовка
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области в зимние каникулы на территории образовательных учреждений будут работать 517 ледовых площадок

Новости


Сегодня в ходе заседания областного Правительства обсуждалась организация новогодних и рождественских мероприятий на территории области.

Министерство образования области сообщает, что зимние каникулы пройдут планово в период с 28 декабря 2020 года по 9 января 2021 года.

В связи с распространением коронавирусной инфекции проведение массовых мероприятий в образовательных организациях не запланировано, поздравление детей с новогодними праздниками организуется малыми группами по классам и без участия родителей. Особое внимание уделяется вопросам безопасности в период праздничных мероприятий и зимних каникул, а также соблюдению всех санитарных норм.

Для учащихся региона подготовлены поздравления в онлайн-режиме. Так, видеопоздравления с приближающимся Новым Годом, мастер-классы для детей по изготовлению ёлочных украшений и анимированных новогодних открыток публикуются и размещаются в официальной группе Саратовского областного института развития образования в социальной сети «ВКонтакте» в рамках флешмоба «Новый год для тебя». В нем участвуют школьники, коллективы дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей. Видеоматериалы уже доступны по хештегам #НовыйГодДляТебя #Новый2021Год #СаратовскаяОбласть2021. Детским технопарком «Кванториум» планируется проведение серии мастер-классов для детей по изготовлению ёлочных украшений и анимированных новогодних открыток.

В период зимних каникул на территории образовательных учреждений области будут работать 517 ледовых площадок, из них – 167 хоккейных коробок, 85 катков, 265 залитых площадок.

Особое внимание будет уделено детям, нуждающимся в поддержке государства, обучающимся профессиональных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проживающих в общежитиях и не выезжающих из них. Для этих ребят на новогодние праздники будет организована работа кружков и секций, предусматривающая занятость детей и подростков в течение всего дня. Во всех учреждениях будет круглосуточное дежурство ответственных лиц для обеспечения безопасности учреждений.

Во всех школах проходят в онлайн-режиме родительские собрания, классные часы и педагогические советы с участием инспекторов ГИБДД и пожарного надзора, посвященные соблюдению правил пожарной и антитеррористической безопасности во время проведения новогодних праздников, в том числе в части запрета на использование петард, фейерверков, бенгальских огней. Минобразования области рекомендует муниципалитетам усилить меры по повышению антитеррористической безопасности, соблюдению правил пожарной безопасности в образовательных организациях в период зимних каникул.