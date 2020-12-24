В Саратовской области в зимние каникулы на территории образовательных учреждений будут работать 517 ледовых площадок

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Министерство образования области сообщает, что зимние каникулы пройдут планово в период с 28 декабря 2020 года по 9 января 2021 года.В связи с распространением коронавирусной инфекции проведение массовых мероприятий в образовательных организациях не запланировано, поздравление детей с новогодними праздниками организуется малыми группами по классам и без участия родителей. Особое внимание уделяется вопросам безопасности в период праздничных мероприятий и зимних каникул, а также соблюдению всех санитарных норм.Для учащихся региона подготовлены поздравления в онлайн-режиме. Так, видеопоздравления с приближающимся Новым Годом, мастер-классы для детей по изготовлению ёлочных украшений и анимированных новогодних открыток публикуются и размещаются в официальной группе Саратовского областного института развития образования в социальной сети «ВКонтакте» в рамках флешмоба «Новый год для тебя». В нем участвуют школьники, коллективы дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей. Видеоматериалы уже доступны по хештегам #НовыйГодДляТебя #Новый2021Год #СаратовскаяОбласть2021. Детским технопарком «Кванториум» планируется проведение серии мастер-классов для детей по изготовлению ёлочных украшений и анимированных новогодних открыток.В период зимних каникул на территории образовательных учреждений области будут работать 517 ледовых площадок, из них – 167 хоккейных коробок, 85 катков, 265 залитых площадок.Особое внимание будет уделено детям, нуждающимся в поддержке государства, обучающимся профессиональных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проживающих в общежитиях и не выезжающих из них. Для этих ребят на новогодние праздники будет организована работа кружков и секций, предусматривающая занятость детей и подростков в течение всего дня. Во всех учреждениях будет круглосуточное дежурство ответственных лиц для обеспечения безопасности учреждений.Во всех школах проходят в онлайн-режиме родительские собрания, классные часы и педагогические советы с участием инспекторов ГИБДД и пожарного надзора, посвященные соблюдению правил пожарной и антитеррористической безопасности во время проведения новогодних праздников, в том числе в части запрета на использование петард, фейерверков, бенгальских огней. Минобразования области рекомендует муниципалитетам усилить меры по повышению антитеррористической безопасности, соблюдению правил пожарной безопасности в образовательных организациях в период зимних каникул.