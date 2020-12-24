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Петербургских энергетиков с профессиональным праздником поздравил Михаил Романов

Новости
Петербургских энергетиков с профессиональным праздником поздравил Михаил Романов

В России отметили 100-летний юбилей Дня энергетика. Праздник был установлен в 1920 году в память о дне принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов.

К петербургским энергетикам с поздравлениями обратился депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

Парламентарий отметил, что в течение многих десятилетий сотрудники электростанций и теплоцентралей, высоковольтных ЛЭП и котельных работают, чтобы в стране бесперебойно работали связь и транспорт, предприятия и офисы, школы и детские сады, больницы, чтобы в домах у людей было тепло и светло. По его словам, зачастую круглосуточный труд российских энергетиков, их ответственное отношение к делу и профессионализм позволяют эффективно развиваться, шире использовать цифровые методы производства, повышать технологичность процессов и совершенствоваться одной из базовых отраслей отечественной экономики.

Михаил Романов пожелал петербургским работникам энергетической отрасли благополучия, мира, успехов и крепкого здоровья.