В России ведется дискуссия по целому ряду вопросов, связанных с законом «О виноградарстве и виноделии в РФ»

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Сенатор Валерий Васильев, комментируя прошедшее заседание, подчеркнул, что за год с момента принятия Федерального Закона № 468 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» удалось решить достаточно много принципиальных для отрасли вопросов, но, с другой стороны, выявился целый ряд проблем, которые еще предстоит обсуждать и это потребует, в том числе, совершенствования законодательства.2020 год выдался непростым для виноделия – весной заморозки, летом и осенью засуха на юге России, что не могло не отразиться на результатах деятельности отрасли. Но климатические катаклизмы не подкосили виноградарство в целом. Регионы справились со сбором урожая, а недостающую часть винограда Крым и Краснодарский край ввезли из республики Дагестан, где в этом году был особенно высокий урожай винограда винных сортов.В ходе заседания был поднят вопрос о необходимости государственных дотаций хозяйствам, которые вынуждены закупать в том числе импортные саженцы, поскольку отечественных критически недостает.Так, потребности в саженцах винограда республики Крым при ежегодном плане закладки виноградников в 800 га составляют порядка 3 млн саженцев в год. Обеспечить отечественными саженцами пока удается на 10-20 процентов, остальное импортный посадочный материал. По мнению сенатора Валерия Васильева, следует предпринимать серьезные меры по импортозамещению посадочного материала, в том числе за счет субсидирования капитальных затрат на питомники.Валерий Васильев, выступая на заседании поднял вопрос необходимости расположения перерабатывающих мощностей в максимальной близости от виноградников. То есть винодельня должна находиться в границах виноградных насаждений, что соответствует мировой практике. Но проблема в том, что на практике построить винодельню в непосредственной близости от виноградника сложно, так как виноградник – это земля сельхозназначения, а значит, чтобы построить винодельню, землю под нее нужно перевести в промышленную категорию, а это очень сложная, долгая и дорогостоящая процедура.Сенатор обратил внимание на то, что в пункте 3 статьи 2 федерального закона о виноградарстве подчеркивается, что в случае несоответствия норм о виноградарстве и виноделии другим законам и нормативным правовым актам Российской Федерации, применяются нормы федерального закона № 468.«Во все нормативные документы, регламентирующие строительство заводов по производству вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, должны быть внесены исключения, позволяющие строить винодельни на землях сельхозназначения, ибо в самом законе №468 зафиксирован ряд норм, подтверждающих это право», - отметил сенатор.Серьезная дискуссия уже достаточно давно ведется и по вопросу корректировки ГОСТов, на которые опирается закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», поскольку устаревшие ГОСТы тормозят его реализацию.Сенатор Валерий Васильев уверен, что для динамичного развития отрасли необходимо пересмотреть ГОСТы и технические условия для винодельческой продукции, расширить арсенал технологических приемов, а также дать определение натуральным видам, биодинамическим, органическим, включить их в нормативную документацию, как это делается сейчас во всем мире.Так, Валерий Васильев обратил внимание участников заседания на ГОСТ, касающийся столовых вин и столовых виноматериалов, который допускает наличие осадка для коллекционных вин географического наименования, выдержанных в бутылке не менее 3х лет, но не допускает выпадение кристаллов солей винной кислоты для вин географического наименования. По мнению Валерия Васильева чрезвычайно важно понимать, что «чрезмерная стабилизация вина и удаление осадка «обезличивает» натуральные терруарные вина, негативно сказывается на вкусовых качествах напитка и, следовательно, делает вина менее конкурентноспособными». Сенатор считает, что следует внести изменения в ГОСТ в части фиксации возможности возникновения осадка и для ординарных вин с выдержкой от 1 года. А на этикетке он предлагает делать пометку о возможном наличии осадка. Так же Валерий Васильев в своем выступлении предложил пересмотреть ГОСТ по игристым винам, который сегодня не допускает изготовление белых игристых вин из красных сортов винограда, тогда как технологические возможности производства это позволяют. На сегодняшний день наши ГОСТы позволяют делать только розовые игристые вина.Сенатор Васильев уверен, что необходимо поддерживать виноделие в том числе и через закупки.«Федеральным законом о виноделии предусмотрена такая мера поддержки, как осуществление закупок и поставка продукции виноградарства для государственных и муниципальных нужд. Будет очень полезным и стимулирующим для отрасли, если данная мера поддержки будет реально работать, а крупные организации для своих нужд будут закупать российские вина», — заявил Валерий Васильев.Ну, и, конечно же, нельзя обойти стороной вопрос необходимости рекламы российского вина. На заседании эта тема также прозвучала.«Понятно, что вопрос рекламы вина очень непростой, он требует объединения усилий представителей различных ведомств и министерств, следует проработать возможности рекламы отечественного вина на отдельных площадках», - пояснил Васильев.Валерий Васильев уверен, что российское виноделие в ближайшей перспективе станет доходной статьей в бюджете страны. В Италии оборот вина составляет 25 млрд евро в год. В России есть все условия для того, чтобы вино производилось достойного качества и в нужном количестве.Советский Союз по наличию площадей виноградников входил в первую пятерку стран, однако после антиалкогольной кампании, которую запустил Михаил Горбачёв в конце 80—х годов прошлого столетия, половина насаждений, в том числе редких и уникальных, была уничтожена. Десятки тысяч гектаров виноградников попросту вырубались. Однако, как отметил Валерий Васильев, последовательная поддержка отрасли государством в последние годы приносит свои позитивные результаты и российские вина все чаще становятся обладателями иностранных титулов как одни из лучших в мире.