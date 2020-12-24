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«Автодор» проиграл команде «Зелена-Гура»

Новости


Вчера, 23 декабря, в ДС «Кристалл» прошел матч в рамках Единой Лиги ВТБ. Встречались команды «Автодор» и «Зелена-Гура».

Саратовцы уступили со счетом 90:91.

«Мы приложили довольно хорошие усилия. Просто допустили небольшие ошибки в защите, позволив им забить несколько мячей из-под кольца и открытых трехочковых. В концовке мы вели «+2» и «+3» и имели два владения, когда соперники испытывали проблемы с фолами. Так что у нас был хороший шанс победить. Мы извлечем уроки из этого поражения и будем двигаться дальше», - сказал главный тренер БК «Автодор» Горди Херберт.

Свой следующий матч «Автодор» проведет 3 января в Казани против «УНИКСа».