«Автодор» проиграл команде «Зелена-Гура»

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Саратовцы уступили со счетом 90:91.«Мы приложили довольно хорошие усилия. Просто допустили небольшие ошибки в защите, позволив им забить несколько мячей из-под кольца и открытых трехочковых. В концовке мы вели «+2» и «+3» и имели два владения, когда соперники испытывали проблемы с фолами. Так что у нас был хороший шанс победить. Мы извлечем уроки из этого поражения и будем двигаться дальше», - сказал главный тренер БК «Автодор» Горди Херберт.Свой следующий матч «Автодор» проведет 3 января в Казани против «УНИКСа».