Саратовские учащиеся стали призерами творческого конкурса

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В номинации «вокал эстрадный» звание лауреата 2 степени присуждено Марии Кочановой. Она представила творческую работу «Осень» (жестовое пение), в которой без слов смогла передать зрителю трогательную историю любви.В номинации «инструментальное исполнительство: народные инструменты» Альбина Бельская стала лауреатом 3 степени с конкурсным номером «Весёлая игра».Диплом лауреатов 3 степени в номинации «спортивный танец» присужден Николаю Филатову и Илье Романову за конкурсную работу «Цыганочка с мячом».