Саратовские учащиеся стали призерами творческого конкурса
Учащиеся Саратовского комплекса-интерната профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья стали призерами XXVI Международного конкурса детского, юношеского и молодёжного творчества «Разноцветные ноты мира!», который прошел в Ростове-на-Дону в онлайн-формате.
В номинации «вокал эстрадный» звание лауреата 2 степени присуждено Марии Кочановой. Она представила творческую работу «Осень» (жестовое пение), в которой без слов смогла передать зрителю трогательную историю любви.
В номинации «инструментальное исполнительство: народные инструменты» Альбина Бельская стала лауреатом 3 степени с конкурсным номером «Весёлая игра».
Диплом лауреатов 3 степени в номинации «спортивный танец» присужден Николаю Филатову и Илье Романову за конкурсную работу «Цыганочка с мячом».