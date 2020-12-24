24 декабря 2020 ЧЕТВЕРГ
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Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут выиграть новогодние призы

Новости


Традиционная акция «В Новый год – без долгов», которую Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит в Саратове, Энгельсе и Балакове, выходит на финишную прямую.

В ней уже успели принять участие несколько тысяч клиентов энергомпании. У жителей этих городов, которые также могут выиграть призы от энергетиков и обнулить пени, начисленные до 6 апреля 2020 года за несоблюдение сроков оплаты отопления и горячей воды, для этого осталось немногим более недели.

Акция «В Новый год без долгов», которая проводится во всех регионах работы «ЭнергосбыТ Плюс» для клиентов-физических лиц, будет продолжаться до 31 декабря включительно. По условиям акции, нужно погасить имеющуюся задолженность за тепло и горячую воду, а также сделать предоплату за декабрь. Предоплату можно внести по отдельным, «акционным», квитанциям, которые были доставлены жителям в начале этого месяца.

Энергетики обращают особое внимание, что внесение предоплаты носит исключительно добровольный характер.

Подробную информацию об условиях акции можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам в Саратове: 8 (8452) 24-51-54, в Энгельсе: 8 (8453) 54-42-75, в Балакове: (8453) 32-20-20, 8-800-100-10-12 или на сайте https://saratov.esplus.ru/promo/aktsiya-v-novyy-god-bez-dolgov-saratov-2020/