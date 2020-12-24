Алексей Кузовкин: пандемия подстегнула цифровизацию бизнеса

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Об этом рассказал Алексей Кузовкин, генеральный директор компании «Инфософт», экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада». Из-за коронавируса большая часть сотрудников многих компаний была вынуждена перейти на удаленную работу. Специалисты прогнозируют, что в выигрыше на фоне пандемии останутся предприятия, предоставившие своим работникам инструменты для ведения бизнеса в режиме онлайн.В лидеры выходят платформы, позволяющие проводить видеоконференции и осуществлять групповые звонки. Яркий пример – американская компания Zoom. Ее акции стремительно взлетели вверх, поскольку количество пользователей ресурса бьет все рекорды.До пандемии возможность удаленной работы, дистанционное образование и цифровизация обсуждалась неоднократно. Но распространение COVID-19 никому не оставило выбора. На фоне коронавируса цифровизация ускорилась в 10 раз. Стремясь подготовиться к возможному карантину, компании желают обеспечить своих сотрудников полноценной удаленной работой. Понятно, что пандемия в какой-то момент прекратится, но сегодняшняя ситуация уже изменила будущее кардинально.Сейчас лидирующее место в жизнедеятельности общества занимают цифровые сервисы. Они позволяют работать, заниматься самообразованием, спортом, совершать покупки. Цифровизация коснулась практически всех сфер жизни, включая индустрию развлечений.Алексей Кузовкин подчеркивает: те компании, которые оперативно воспользуются цифровыми возможностями и не побоятся принимать смелые решения, останутся в выигрыше и будут развиваться дальше. Цифровую модернизацию помогут реализовать IT-компании, хорошо разбирающиеся в отрасли, для которой создают решение.На фото: Алексей Викторович Кузовкин - генеральный директор компании «Инфософт»