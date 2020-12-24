24 декабря 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:17 | 24 декабря
Сергей Альмеев, начальник ОАО "Приволжская железная дорога": "Пандемия не повлияла на продуктивность работы нашей компании"
16:07 | 24 декабря
Петербургских энергетиков с профессиональным праздником поздравил Михаил Романов
15:41 | 24 декабря
Пушкинка отпраздновало юбилей Даниила Хармса в компании Андрея Усачева
14:32 | 24 декабря
«Автодор» проиграл команде «Зелена-Гура»
14:26 | 24 декабря
В каталоге издательства DNK Music представлено 230 артистов
14:18 | 24 декабря
В России ведется дискуссия по целому ряду вопросов, связанных с законом «О виноградарстве и виноделии в РФ»
13:39 | 24 декабря
Саратовские учащиеся стали призерами творческого конкурса
12:40 | 24 декабря
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут выиграть новогодние призы
11:45 | 24 декабря
Капитальный ремонт электропоездов ЭД9Т освоили в моторвагонном депо Анисовка
10:53 | 24 декабря
Саратовский областной центр экологии, краеведения и туризма отметил 80-летний юбилей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Капитальный ремонт электропоездов ЭД9Т освоили в моторвагонном депо Анисовка

Новости


Вчера в моторвагонном депо Анисовка Саратовского региона ПривЖД состоялся пуск первого электропоезда серии ЭД9Т после капитального ремонта, выполненного в условиях депо.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» Андрей Казаков, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и другие руководители.

– Ещё совсем недавно здесь был освоен ремонт рельсовых автобусов, а сегодня мы поздравляем коллектив с выпуском первого шестивагонного электропоезда серии ЭД9Т, отремонтированного в условиях депо, – отметил Сергей Альмеев. – Сегодня можно с уверенностью сказать, что депо Анисовка является одной из основных ремонтных баз моторвагонного подвижного состава России. В нём осуществляются практически все виды технического обслуживания и ремонта пригородных поездов.

В процессе капитального ремонта сотрудники депо проверили на наличие дефектов ключевые узлы и детали, отремонтировали кузов подвижного состава, автосцепные устройства, систему тормозов и тяговые электродвигатели. В салоне вагонов обновили покрытие пола, оконные рамы, пассажирские сиденья, элементы внутренней фурнитуры, а также дизайн туалетных комплексов. Кроме того, работники депо провели комплексную диагностику низковольтных и высоковольтных проводов.

Теперь представители предприятия и Приволжской дирекции моторвагонного подвижного состава будут отслеживать жизненный цикл отремонтированного электропоезда, тем самым гарантируя надёжность и долговечность его эксплуатации.

Отремонтированный электропоезд будет курсировать по пригородным маршрутам в границах Приволжской железной дороги.

***

С 2015 года в моторвагонном депо Анисовка был произведён капитальный ремонт 31 рельсового автобуса.

В результате организации капитального ремонта электропоездов в депо появились 44 дополнительных рабочих места, что позволило увеличить объём налоговых отчислений в бюджет Саратовской области. В настоящее время на предприятии ремонтируется подвижной состав, задействованный в перевозках пассажиров на полигонах восьми железных дорог России.