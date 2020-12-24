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В рамках конкурса European Property Awards ЖК Symbol Residence Елены Батуриной стал победителем в 5 номинациях

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В рамках конкурса European Property Awards ЖК Symbol Residence Елены Батуриной стал победителем в 5 номинациях

Сразу в 5 номинациях на этапе престижного международного конкурса European Property Awards 2020 победил ЖК Symbol Residence Елены Батуриной на Кипре.

Уникальный девелоперский проект, реализованный в Лимассоле компанией Golden Wisdom, частью инвестгруппы международной предпринимательницы, примет участие в Гранд-финале European Property Awards 2020. Результаты будут известны в феврале 2021 года.

Проект жилого комплекса был разработан известным испанским архитектором Рикардо Бофиллом и его студией Taller de Arquitectura. На всех этажах здания расположены террасы, есть выход непосредственно к морю, апартаменты расположены так, что создается ощущение частного дома. На территории комплекса построены подземная парковка, частный сад, оздоровительно-спортивный комплекс, зоны отдыха, бассейн и 17 эксклюзивных резиденций.

По словам управляющего директора проекта Symbol Residence Андрея Столярова, ЖК Symbol Residence стал украшением Лимассола и построен с задачей обеспечить максимальный комфорт жильцам и с большим вниманием к исторической застройке и архитектуре острова.