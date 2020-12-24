Саратовский областной центр экологии, краеведения и туризма отметил 80-летний юбилей

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С приветственным словом к участникам заседания обратилась Ольга Жулидова, директор областного центра. Состоялся показ исторической хроники о становлении и развитии станции юннатов нашего региона, о больших достижениях школьников и педагогов в области растениеводства, а также о роли педагогического коллектива в процессе экологического воспитания подрастающего поколения.В связи с эпидобстановкой в области не все коллеги смогли присутствовать на мероприятии. Юннаты, которые стояли у истоков движения, отправили свои видеообращения. Ирина Чинаева, заместитель министра образования области, поздравила коллектив центра с юбилеем от имени министра Ирины Седовой, пожелала вдохновения и неиссякаемого энтузиазма.«Сегодня центр по праву является одним из ведущих учреждений дополнительного образования области в сфере экологического воспитания и исследовательской деятельности, способствующим профессиональному самоопределению, формированию личностных и нравственных качеств детей и подростков. Благодаря умению бережно хранить заложенные традиции, высокому профессионализму, целеустремленности, огромной созидательной энергии, коллектив центра неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей», – поблагодарила коллег за плодотворную работу Ирина Седова.В ходе круглого стола были отмечены высокие достижения центра за все время его существования. Саратовский областной центр экологии, краеведения и туризма занимается экологическим воспитанием молодежи, что является приоритетным направлением в деле становления российской молодежи. Он, как и многие другие центры России, 80 лет помогает строить общество, основанное на любви и гуманизме к окружающему миру.