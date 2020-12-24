Следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Кировском районе

просмотров: 88

Прибывшие по вызову пожарные, локализовали задымление и возгорание, очагом которого являлся книжный шкаф в коридоре жилища, после чего обнаружили на полу в жилой комнате тело 63-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области живота и шеи. Кроме того, в другой комнате на полу в бессознательном состоянии обнаружен молодой человек, личность которого в настоящее время устанавливается. Он госпитализирован в лечебное учреждение.Следственным отделом по Кировскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка.Следователем СК проведен осмотр места происшествия.Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В целях установления точной причины смерти 63-летнего мужчины назначено судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.