Саратовский театр оперы и балета приглашает своих зрителей принять участие в творческом видео конкурсе «А у нас Новый год!».

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Конкурс проводится для детей в возрасте от 6 до 12 лет. В конкурсе заявлено две номинации: «Новогодняя песня» (сольное исполнение) и «Новогодний танец» (сольное исполнение). Заявиться на участие можно с 22 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. включительно. Для этого необходимо загрузить видео сольных выступлений в жанре песни и танца на новогоднюю тем в одну из социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники или Instagram) с хештегами #операбалет64 и #АуНасНовыйГод_операбалет64. Стиль исполнения свободный, но обязательно в подписи указать имя/ фамилию и возраст участника.Жюри Конкурса состоит из артистов оперы и балета театра. В каждой номинации определяет по три победителя, которые получат от Саратовского академического театра оперы и балета дипломы и памятные подарки. Возможны дополнительные поощрения участников.Результаты Конкурса будут объявлены в группах ВК и Одноклассники театра 14 января 2021 года.