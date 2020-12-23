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«Дети и звери»: РОСИЗО открывает выставку графики в Саратовском цирке

Новости
«Дети и звери»: РОСИЗО открывает выставку графики в Саратовском цирке

В пятницу, 25 декабря, в открывшемся после реконструкции Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» покажет выставку «Дети и звери», которая будет интересна как взрослым, так и детям.

В экспозиции «Дети и звери» представлены увеличенные цифровые копии произведений графики, составляющих золотой фонд РОСИЗО. Выдающиеся художники-графики Май Митурич-Хлебников, Клара Калинычева, Людмила Эскараева, Георгий Елфимов каждый по-своему видят мир детей и мир животных, находят общие сюжеты и точки соприкосновения.

Многие взрослые найдут в иллюстрациях события из собственного детства: поход в цирк, в зоопарк, первое знакомство с домашними животными, каникулы в деревне, изучение животного мира в школе. Особое место на выставке отведено теме зимы и праздников: «Утро нового года» Татьяны Ковалёвой, «Операция «Чукотка» Николая Ковалёва. Посетители смогут погрузиться в мир детства, полный сказок и фантазий: в глазах детей животные предстают яркими фантастическими существами.

В экспозиции выделены три раздела. В первом, благодаря работам Георгия Елфимова и Евдокии Кафтан, посвященным детским играм, будто погружаешься в радостный мир детей. Произведения Людмилы Эскараевой «Победители» и «Лыжницы» передают ощущение счастья и радости зимних забав. Клара Калинычева предлагает зрителю взглянуть на «взрослый» мир глазами юных героев, ее работы будто наполнены морозным воздухом и ребячьим гомоном.

Следующий раздел экспозиции посвящен животным. Работы Мая Митурича-Хлебникова хорошо знакомы зрителям, в том числе по иллюстрациям к повестям Виталия Бианки. Острые, бесстрашные, обладающие кипучей энергией взгляды животных в произведениях «Леопард», «Тигр» и «Филин» художника Муртузали Магомедова наполнены одновременно добротой и любовью.

Третий, завершающий раздел выставки — «Дети и звери». Процесс постижения ребёнком мира происходит через знакомство с животными. Дети наблюдают за ними и видят в их повадках сходство или различие с собственным поведением. Эмоциональные, полные чувства работы «Сом» Константина Назарова, «Маленький» Андрея Лопатина, «На озёрах» Виктора Захарова показывают удивительное общение детей с животными.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

Место проведения выставки: город Саратов, ул. Чапаева, д.61, Саратовский государственный цирк имени братьев Никитиных.

Время работы выставки: 25 декабря 2020 года — 30 января 2021 года

Телефон для справок: +7 (927) 222-90-80, d.andreev@rosizo.ru