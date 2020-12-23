23 декабря 2020 СРЕДА
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Саратовская область присоединилась к Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз»

Новости


На сегодняшний день «Тайными Дедами Морозами» уже стали более 100 жителей Саратовской области.

С каждым днем саратовцы все активнее регистрируются на портале. По всей стране участниками акции стали более 15 тысяч россиян. Пока участники игры отправили друг другу больше 13 тысяч подарков.

Любой желающий (с 14 лет) может зарегистрироваться на сайте тайныйдедмороз.рф и принять участие в игре. В рандомном порядке каждый участник получит контактную информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом.

При регистрации на платформе можно определить любую удобную для себя локацию получателя подарка. Например, жителя своего города, региона или страны, независимо от места проживания.

Предлагается два варианта вручения подарка – на выбор.

1. Можно отправить электронное поздравление. Для этого в своем личном кабинете нужно создать поздравительную открытку по шаблону, либо видео или аудио-поздравление.

2. Отравить личный подарок через почту или любой другой сервис доставки. Чтобы узнать почтовый адрес своего тайного друга, нужно отправить ему запрос через свой личный кабинет.

Акция проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, с 14 декабря 2020 по 10 января 2021 года.