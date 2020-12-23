В Музее боевой и трудовой славы представлена выставка работ участников областного конкурса «Новогодняя игрушка»

просмотров: 58

Участниками областного конкурса стали воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся школ и лицеев Саратова и области. Всего на конкурс было подано более трехсот работ. Они размещены на трех елях, установленных в холле музея.Каждая присланная на конкурс игрушка – это эксклюзивная авторская работа, в которую юные мастера вложили свою индивидуальность. Елочные игрушки выполнены из плотной цветной бумаги, ткани, картона, ниток, фетра, шерсти. В их числе - ёлочные шары, снежинки, весёлые снеговики, сказочные персонажи. Но больше всего игрушек, посвященных символу 2021 года – Быку.В период новогодних каникул в музее боевой и трудовой славы можно будет не только видеть выставку работ конкурсантов, но и посетить организованные мастер-классы по изготовлению елочных украшений.