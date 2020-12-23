Социальную поддержку в Саратовской области получили 725 тысяч человек

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Среди наиболее востребованных направлений соцподдержки по итогам года в регионе остаются выплаты, осуществляемые в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».Так, выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2018-2020 гг. назначена 16 863 жителям региона. Региональный материнский семейный капитал, предоставляемый семьям с тремя и более детьми, за 2015-2020 гг. назначен 7 842 гражданам (с 2019 года выплата входит в национальный проект «Демография»). Ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, получила 13 461 семья.Помимо этого, в числе наиболее действенных мер финансовой поддержки семей стали выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, получателями которой в 2020 году стали свыше 69 тысяч человек, пособие по уходу за ребенком до полутора лет (свыше 10,6 тысячи получателей).Также в 2020 году область вошла в число пилотных регионов по предоставлению социального контракта. По итогам года жители Саратовской области заключили с учреждениями социальной поддержки населения 7426 социальных контрактов. Общая сумма выплат уже превысила 300 млн рублей.Узнать всю необходимую информацию о мерах социальной поддержки можно в учреждениях социальной защиты области, а также по телефону «горячей линии» министерства труда и социальной защиты: (8452) 65-39-22. Режим работы «горячих линий»: в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (по пятницам – с 09:00 до 17:00).