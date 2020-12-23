Благодаря нацпроекту «Культура» 25 декабря в районном поселке Озинки откроется модернизированный кинозал

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«До настоящего времени в районе не было современного цифрового кинотеатра, - поясняет министр культуры области Татьяна Гаранина. - В течение последних десяти лет кинопоказ осуществлялся на единственной в посёлке Озинки киноустановке в DVD-формате. Для жителей района появление кинозала с новым кинопроекционным и звуковым оборудованием станет настоящим подарком — теперь они смогут смотреть фильмы в современном цифровом формате. Это стало возможным благодаря программе поддержки муниципальных кинозалов национального проекта «Культура».Отметим, что между Саратовским областным методическим киновидеоцентром и МБУК «Социально-культурное объединение Озинского муниципального района» подписан агентский договор о сотрудничестве: областной киновидеоцентр будет обеспечивать кинозал фильмами в цифровом формате и осуществлять поддержку в его репертуарном планировании.Сразу же после церемонии торжественного открытия зрители увидят отечественную премьеру – фильм «Серебряные коньки» (6+), а в новогодние праздники - отечественную киноленту «Огонь» (6+) и анимационные фильмы «Полное погружение» (6+) и «Мульт в кино» (0+).«Национальный проект «Культура» позволит до 2024 года технически переоснастить устаревшие киноустановки и открыть новые модернизированные кинозалы во всех районах Саратовской области, в частности, в тех, где в последнее десятилетие кинопоказ не осуществлялся вовсе. Таким образом, в регионе сложатся благоприятные предпосылки для выполнения Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части увеличения количества зрителей, посещающих концертно-зрелищные организации и учреждения кинопоказа», - отметила заместитель директора областного киновидеоцентра Ирина Шатылко.