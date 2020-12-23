23 декабря 2020 СРЕДА
Новости
19:42 | 23 декабря
В рамках конкурса European Property Awards ЖК Symbol Residence Елены Батуриной стал победителем в 5 номинациях
17:00 | 23 декабря
«Дети и звери»: РОСИЗО открывает выставку графики в Саратовском цирке
16:18 | 23 декабря
Саратовская область присоединилась к Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз»
15:27 | 23 декабря
В Музее боевой и трудовой славы представлена выставка работ участников областного конкурса «Новогодняя игрушка»
14:39 | 23 декабря
Социальную поддержку в Саратовской области получили 725 тысяч человек
13:48 | 23 декабря
Благодаря нацпроекту «Культура» 25 декабря в районном поселке Озинки откроется модернизированный кинозал
12:53 | 23 декабря
Саратовский театр драмы приготовил для зрителей богатую новогоднюю онлайн-программу
12:00 | 23 декабря
В Саратовской области стартовала ежегодная Всероссийская профилактическая акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»
10:52 | 23 декабря
В Саратовской области продолжается подготовка к новогодним и рождественским праздникам
09:58 | 23 декабря
Саратовцев приглашают принять участие в IV Рождественском кубке интеллектуальных игр-2020
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Благодаря нацпроекту «Культура» 25 декабря в районном поселке Озинки откроется модернизированный кинозал

Новости
Благодаря нацпроекту «Культура» 25 декабря в районном поселке Озинки откроется модернизированный кинозал

25 декабря в районном поселке Озинки состоится торжественное открытие модернизированного кинозала на 285 зрительских мест.

«До настоящего времени в районе не было современного цифрового кинотеатра, - поясняет министр культуры области Татьяна Гаранина. - В течение последних десяти лет кинопоказ осуществлялся на единственной в посёлке Озинки киноустановке в DVD-формате. Для жителей района появление кинозала с новым кинопроекционным и звуковым оборудованием станет настоящим подарком — теперь они смогут смотреть фильмы в современном цифровом формате. Это стало возможным благодаря программе поддержки муниципальных кинозалов национального проекта «Культура».

Отметим, что между Саратовским областным методическим киновидеоцентром и МБУК «Социально-культурное объединение Озинского муниципального района» подписан агентский договор о сотрудничестве: областной киновидеоцентр будет обеспечивать кинозал фильмами в цифровом формате и осуществлять поддержку в его репертуарном планировании.

Сразу же после церемонии торжественного открытия зрители увидят отечественную премьеру – фильм «Серебряные коньки» (6+), а в новогодние праздники - отечественную киноленту «Огонь» (6+) и анимационные фильмы «Полное погружение» (6+) и «Мульт в кино» (0+).

«Национальный проект «Культура» позволит до 2024 года технически переоснастить устаревшие киноустановки и открыть новые модернизированные кинозалы во всех районах Саратовской области, в частности, в тех, где в последнее десятилетие кинопоказ не осуществлялся вовсе. Таким образом, в регионе сложатся благоприятные предпосылки для выполнения Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части увеличения количества зрителей, посещающих концертно-зрелищные организации и учреждения кинопоказа», - отметила заместитель директора областного киновидеоцентра Ирина Шатылко.