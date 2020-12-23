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Саратовский театр драмы приготовил для зрителей богатую новогоднюю онлайн-программу

Новости


Саратовский академический театр драмы приготовил для зрителей богатую новогоднюю онлайн-программу.

"Дорогие зрители, долгое время мы не встречаемся с Вами в театре и не слышим Ваши аплодисменты в зале. Но, не смотря ни на что, мы ежедневно готовимся к этой долгожданной встрече. В канун всеми любимого праздника Нового года Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова подготовил ряд приятных подарков для Вас.

В канун новогодних каникул, начиная с 25 декабря 2020 года и, вплоть до 07 января 2021 года, для юных зрителей театр готовит встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой на официальном сайте. Ребята помогут зажечь новогоднюю елку и получат в подарок «Сундук сказок от Деда Мороза» - ежедневный просмотр в он-лайн формате записей спектаклей для детей.

Также 25 декабря 2020 года на странице театра в социальной сети Instagram состоится «Прямой эфир с Дедом Морозом». Все интересующие ребят вопросы можно будет задать Деду Морозу в реальном времени.

Не осталась без внимания театра и взрослая аудитория. Ровно в 12.00 31 декабря 2020 года художественный руководитель театра народный артист России Григорий Анисимович Аредаков пригласит всех насладиться прекрасной игрой актёров в одной из четырёх новелл спектакля «Частная жизнь» на официальном сайте театра", - обратился коллектив театра к зрителям.
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