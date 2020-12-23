23 декабря 2020 СРЕДА
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В Саратовской области стартовала ежегодная Всероссийская профилактическая акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»
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В Саратовской области стартовала ежегодная Всероссийская профилактическая акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

Новости


Первый визит – в прогимназию «Олимпионик», на встречу с первоклашками кадетского класса по профилю Госавтоинспекции.
Акция «Полицейский дед Мороз» не только благотворительная, помимо традиционных подарков до детей в ходе неформального общения доносится информация правового характера: об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия, о правилах личной, общественной безопасности и при нахождении в публичных местах. Пандемия коронавируса внесла коррективы в формат новогодней акции. Часть мероприятий в этом году пройдет в онлайне, а очные строго в рамках действующих указаний Роспотребнадзора и основанных на них рекомендациях органа исполнительной власти региона. Именно так было организовано посещение «Олимпионика».

Снегурочку и Деда Мороза сопровождал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области майор полиции Эдуард Загоруйко. Он напомнил ребятам об основных правилах дорожной безопасности, уделив особое внимание наиболее актуальным вопросам, связанным с началом зимних каникул – безопасному переходу через дорогу, использованию световозвращающих элементов в темное время суток и непогоду, недопущению игр вблизи проезжих частей дорог и опасности несанкционированных горок.
Гости поздравили первоклашек с наступающим Новым годом и, конечно же, вручили подарки.

Поздравительные акции с участием полицейских Деда Мороза и Снегурочки пройдут по всей территории области. Организаторы акции в ГИБДД, автоинспекторы и общественники (акция традиционно проходит при поддержке общественных советов при ОВД), поздравят с Новым годом и Рождеством воспитанников и учеников подшефных образовательных организаций, детских домов и школ-интернатов.

Традиционные поздравительные мероприятия пройдут в общественных местах для участников дорожного движения.