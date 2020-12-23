В Саратовской области продолжается подготовка к новогодним и рождественским праздникам

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Под руководством педагогов и под присмотром родителей ребята изготавливают красивые новогодние игрушки, которые в праздничные дни украшают городские ёлки и создают позитивное настроение.Творчество – это хороший способ самовыражения детей. Оно помогает ребятам развивать воображение и фантазию. Именно поэтому на конкурс поступает много оригинальных поделок из разных материалов. В этом году, например, на конкурс были представлены красивые текстильные куклы Деда Мороза и Снегурочки.Аналогичные конкурсы проходят и в других районах области. В Калининском районе в конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» приняли участие 400 ребят в возрасте от 5 до 15 лет. По итогам конкурса были определены 35 победителей. Все участники конкурса получат сертификаты, победители – грамоты и памятные подарки. По доброй традиции ёлку на Центральной площади Калининска украсили игрушками, которые ребята представили на конкурс. Остальные поделки отправились в организации и учреждения района в качестве новогодних сувениров.Симпатичные игрушки подготовили воспитанники детских садов и начальных классов, проживающие в Петровском районе. Названия игрушкам дали соответствующие антуражу праздника: «Бычок Гаврюша», «Новогодние часы», «Сказочный фонарик» и другие. Волшебные герои будут радовать взгляд окружающих на городской ёлке, установленной на площади Ленина. Победители конкурса будут отмечены дипломами, участники получат электронные сертификаты.