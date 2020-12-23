23 декабря 2020 СРЕДА
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17:00 | 23 декабря
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16:18 | 23 декабря
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15:27 | 23 декабря
В Музее боевой и трудовой славы представлена выставка работ участников областного конкурса «Новогодняя игрушка»
14:39 | 23 декабря
Социальную поддержку в Саратовской области получили 725 тысяч человек
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Благодаря нацпроекту «Культура» 25 декабря в районном поселке Озинки откроется модернизированный кинозал
12:53 | 23 декабря
Саратовский театр драмы приготовил для зрителей богатую новогоднюю онлайн-программу
12:00 | 23 декабря
В Саратовской области стартовала ежегодная Всероссийская профилактическая акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»
10:52 | 23 декабря
В Саратовской области продолжается подготовка к новогодним и рождественским праздникам
09:58 | 23 декабря
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В Саратовской области продолжается подготовка к новогодним и рождественским праздникам

Новости


Ежегодно накануне новогодних и рождественских праздников школьники и воспитанники детских садов Балашова участвуют в традиционном марафоне «Украсим городскую ёлку».

Под руководством педагогов и под присмотром родителей ребята изготавливают красивые новогодние игрушки, которые в праздничные дни украшают городские ёлки и создают позитивное настроение.

Творчество – это хороший способ самовыражения детей. Оно помогает ребятам развивать воображение и фантазию. Именно поэтому на конкурс поступает много оригинальных поделок из разных материалов. В этом году, например, на конкурс были представлены красивые текстильные куклы Деда Мороза и Снегурочки.

Аналогичные конкурсы проходят и в других районах области. В Калининском районе в конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» приняли участие 400 ребят в возрасте от 5 до 15 лет. По итогам конкурса были определены 35 победителей. Все участники конкурса получат сертификаты, победители – грамоты и памятные подарки. По доброй традиции ёлку на Центральной площади Калининска украсили игрушками, которые ребята представили на конкурс. Остальные поделки отправились в организации и учреждения района в качестве новогодних сувениров.

Симпатичные игрушки подготовили воспитанники детских садов и начальных классов, проживающие в Петровском районе. Названия игрушкам дали соответствующие антуражу праздника: «Бычок Гаврюша», «Новогодние часы», «Сказочный фонарик» и другие. Волшебные герои будут радовать взгляд окружающих на городской ёлке, установленной на площади Ленина. Победители конкурса будут отмечены дипломами, участники получат электронные сертификаты.