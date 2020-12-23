23 декабря 2020 СРЕДА
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19:42 | 23 декабря
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17:00 | 23 декабря
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16:18 | 23 декабря
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15:27 | 23 декабря
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14:39 | 23 декабря
Социальную поддержку в Саратовской области получили 725 тысяч человек
13:48 | 23 декабря
Благодаря нацпроекту «Культура» 25 декабря в районном поселке Озинки откроется модернизированный кинозал
12:53 | 23 декабря
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12:00 | 23 декабря
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10:52 | 23 декабря
В Саратовской области продолжается подготовка к новогодним и рождественским праздникам
09:58 | 23 декабря
Саратовцев приглашают принять участие в IV Рождественском кубке интеллектуальных игр-2020
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Саратовцев приглашают принять участие в IV Рождественском кубке интеллектуальных игр-2020

Новости
Саратовцев приглашают принять участие в IV Рождественском кубке интеллектуальных игр-2020

АНО «Центр развития интеллектуальных игр «РАИК», Московский центр интеллектуальных игр «Сириус» в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора о соблюдении социальных мер по борьбе с COVID-19, 10 января 2021 года в городе Москва проводят IV Рождественский кубок интеллектуальных игр-2020.

Турнир направлен на вовлечение участников в интеллектуальное творчество, содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному развитию, повышению лидерской активности и конкурентоспособности талантливых людей.

В программе фестиваля номинации: «Своя игра» командный зачет, «Своя игра» личный зачет, «Эрудит-квест», «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Возраст участников от 16 лет.

Активисты формируют команды и подают заявки на участие в Турнире до 8 января 2021 года на сайте.