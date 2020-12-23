Саратовцев приглашают принять участие в IV Рождественском кубке интеллектуальных игр-2020
АНО «Центр развития интеллектуальных игр «РАИК», Московский центр интеллектуальных игр «Сириус» в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора о соблюдении социальных мер по борьбе с COVID-19, 10 января 2021 года в городе Москва проводят IV Рождественский кубок интеллектуальных игр-2020.
Турнир направлен на вовлечение участников в интеллектуальное творчество, содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному развитию, повышению лидерской активности и конкурентоспособности талантливых людей.
В программе фестиваля номинации: «Своя игра» командный зачет, «Своя игра» личный зачет, «Эрудит-квест», «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Возраст участников от 16 лет.
Активисты формируют команды и подают заявки на участие в Турнире до 8 января 2021 года на сайте.