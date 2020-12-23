Филармонический оркестр начал запись новогодней программы «За шесть часов до Нового Года»

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За дирижерским пультом - Ариф Дадашев. Звучат вальсы и польки Иоганна Штрауса. В период с 21 декабря по 10 января филармония представит семь праздничных программ в исполнении творческих коллективов. Все записи премьерные. Уже сейчас на официальном сайте организации можно посмотреть детский новогодний спектакль. 27 декабря, в свой день рождения, Театр хоровой музыки представит программу Merry Christmas. Концерт «За шесть часов до Нового Года» будет доступен к просмотру 31 декабря. Следите за анонсами новогодних программ Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке!