23 декабря 2020 СРЕДА
Новости
09:58 | 23 декабря
Саратовцев приглашают принять участие в IV Рождественском кубке интеллектуальных игр-2020
09:00 | 23 декабря
Филармонический оркестр начал запись новогодней программы «За шесть часов до Нового Года»
17:07 | 22 декабря
Вячеслав Моше Кантор считает «ударом по еврейской жизни в Европе» решение Суда ЕС о возможном запрете религиозного забоя скота
15:21 | 22 декабря
Саратов присоединился к Всероссийской акции "Новогодние окна"
14:32 | 22 декабря
Саратовский памятник борется за звание необычной скульптуры России
13:35 | 22 декабря
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2020»
12:37 | 22 декабря
В декабре на исторической сцене ТЮЗа состоятся просмотры конкурсных спектаклей театрального фестиваля «Театральное Приволжье» в Саратовской области
11:47 | 22 декабря
#Мывместе: Больше 1000 волонтеров помогают в борьбе с коронавирусом
10:51 | 22 декабря
Теплоснабжение в Ленинском районе Саратова полностью восстановлено
09:40 | 22 декабря
Состоялся запуск основной сети блокчейна QURAS
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Филармонический оркестр начал запись новогодней программы «За шесть часов до Нового Года»

Новости


В филармонии проходит запись новогодней программы Академического симфонического оркестра «За шесть часов до Нового Года».

За дирижерским пультом - Ариф Дадашев. Звучат вальсы и польки Иоганна Штрауса. В период с 21 декабря по 10 января филармония представит семь праздничных программ в исполнении творческих коллективов. Все записи премьерные. Уже сейчас на официальном сайте организации можно посмотреть детский новогодний спектакль. 27 декабря, в свой день рождения, Театр хоровой музыки представит программу Merry Christmas. Концерт «За шесть часов до Нового Года» будет доступен к просмотру 31 декабря. Следите за анонсами новогодних программ Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке!