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Вячеслав Моше Кантор считает «ударом по еврейской жизни в Европе» решение Суда ЕС о возможном запрете религиозного забоя скота

Новости
Вячеслав Моше Кантор считает «ударом по еврейской жизни в Европе» решение Суда ЕС о возможном запрете религиозного забоя скота


Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор назвал посягательством на право евреев на осуществление религиозных обрядов решение Суда ЕС о возможном запрете на убой скота без предварительного оглушения.

«Это решение серьёзно подорвало наше право исповедовать свою веру и соблюдать свои обычаи, которое было нам гарантировано в течение многих лет в соответствии с европейским законодательством», — заявил Вячеслав Моше Кантор.

Постановление Суда ЕС было принято в ответ на запрос о предварительном решении бельгийских регионов Фландрия и Валлония о введении запрета на религиозный забой животных. Прежде правовые акты ЕС требовали предварительно оглушать животных перед убоем только если это не происходило в рамках религиозных обрядов евреев и мусульман. Новое постановление президент ЕЕК считает серьёзным ударом по еврейской жизни в Европе.

«По сути, оно означает, что соблюдение еврейских религиозных обрядов здесь больше не приветствуется. От указания евреям, что их традициям больше нет места в Европе, – всего один шаг до заявления, что и нам самим здесь больше нет места», - отметил Вячеслав Моше Кантор.

«Мы продолжим сопротивляться этому трагическому решению, — добавил президент ЕЕК. – Европейские еврейские общины не успокоятся, пока наши фундаментальные права не будут подтверждены и защищены авторитетом европейского законодательства во всей его полноте».

Вячеслав Моше Кантор назвал решение несправедливым и указал на то, что оно противоречит правам религиозных меньшинств даже по представленному в суд заключению генерального адвоката Суда Европейского союза Джерарда Хогана. В сентябре этого года в своём заключении адвокат призвал «уважать глубоко укоренившиеся религиозные убеждения приверженцев мусульманской и иудейской веры, разрешив такой ритуальный забой животных».

Решение Суда ЕС также осудил Йохан Бенизри, президент Бельгийской федерации еврейских организаций (CCOJB), руководящего органа евреев Бельгии, и вице-президент Европейского еврейского конгресса.

«Постановление Суда Европейского союза, которое игнорирует рекомендации генерального адвоката и таким образом запрещает религиозный забой, — не просто разочаровывает, оно недемократично, — заявил Йохан Бенизри. — Никакая демократическая страна не сможет существовать, если её гражданам отказано в основных правах человека и гражданина. Мы планируем использовать все юридические ресурсы, чтобы исправить эту ошибку».