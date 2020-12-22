Саратов присоединился к Всероссийской акции "Новогодние окна"
В рамках наступающего праздника сотрудники Саратовского областного методического киновидеоцентра вместе с детьми и близкими активно принимают участия во Всероссийской акции #Новогодниеокна и приглашают присоединиться к этому онлайн-флешмобу всех желающих.
Для этого необходимо празднично оформить окна своих квартир, домов, офисов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений, связанных с празднованием Нового года.
Фотографии оформленных окон необходимо разместить в своих социальных сетях с хештегом #Новогодниеокна и сопроводить тематическим текстом о новогодних семейных традициях, воспоминаниях из детства и другое.