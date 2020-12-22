Саратов присоединился к Всероссийской акции "Новогодние окна"

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Для этого необходимо празднично оформить окна своих квартир, домов, офисов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений, связанных с празднованием Нового года.Фотографии оформленных окон необходимо разместить в своих социальных сетях с хештегом #Новогодниеокна и сопроводить тематическим текстом о новогодних семейных традициях, воспоминаниях из детства и другое.