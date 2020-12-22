Саратовский памятник борется за звание необычной скульптуры России

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Памятник герою стихотворения Корнея Чуковского установлен в Заводском районе областного центра. Своим появлением скульптура обязана тёзке-магазину, который раньше находился в доме напротив.Теперь памятник примет участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «скульпТУТУра», по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны. 100 участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. Раунд, в котором будет представлен памятник из Саратовской области, пройдет с 22 по 28 декабря 2020 года. В эти же дни можно голосовать за «Робина Бобина».29 декабря стартует голосование уже за десятку финалистов. К слову, все участники конкурса получили представление в 3D: можно повертеть скульптуры, рассмотрев их с разных сторон.Поддержать Саратов и проголосовать за необычную городскую скульптуру можно на сайте art.tutu.ru/10round. Голосование за саратовский памятник продлится по 28 декабря.