Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2020».

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В этом году конкурс проходил в дистанционном формате по 8 номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Молодые классные руководители», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций», «Педагог-наставник».В первом заочном туре конкурса принял участие 91 педработник из 20 районов области и Саратова. Конкурсанты готовили эссе, разрабатывали образовательный проект, учебные или внеклассные занятия, обучающие семинары, выступления по темам. Во втором заочном (финальном) туре принял участие 41 конкурсант из 15 районов области и Саратова. Участники продемонстрировали свое мастерство: поделились опытом работы, показали учебное занятие по предмету, молодые педагоги-психологи провели открытое занятие с учениками или воспитанниками детских садов, молодые управленцы продемонстрировали видеоролик о своей работе. Жюри смогло оценить не только знания конкурсантов по своему предмету, но и их общую эрудицию.Педагогам, принимавшим участие в конкурсе, но не вышедшим в финал, будут вручены сертификаты участника регионального конкурса «Педагогический дебют – 2020». Победители и призеры регионального этапа конкурса будут рекомендованы министерством образования области к участию во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2021».