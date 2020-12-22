В декабре на исторической сцене ТЮЗа состоятся просмотры конкурсных спектаклей театрального фестиваля «Театральное Приволжье» в Саратовской области

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От юных саратовских артистов поступило 12 заявок в экспертный комитет театрального фестиваляВ Саратовской области первый региональный этап (отборочный тур) проекта проходил с 23 сентября по 20 декабря 2020 года. Создано экспертное жюри, в состав которого вошли представители театрального сообщества, преподаватели театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, детской школы искусств №3 Энгельсского МРО.На 21 декабря в номинации «Студенческие (молодежные) театральные коллективы» подано 5 заявок (8 спектаклей).В номинации «Детские театральные коллективы и детские театральные студии» подано 7 заявок (8 спектаклей).Просмотры конкурсных спектаклей запланированы на декабрь на исторической сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П.Киселева (ул. Вольская, 83) с соблюдением всех эпидемиологических норм.В онлайн формате на мультимедийном экране будут показаны видеозаписи спектаклей участников, после чего жюри определит победителей 1 регионального этапа «Театральное Приволжье».