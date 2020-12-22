Мывместе: Больше 1000 волонтеров помогают в борьбе с коронавирусом

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9 октября 2020 года возобновила работу круглосуточная горячая линия #Мывместе. В федеральный штаб Всероссийской акции по номеру 8-800-200-34-11 поступают заявки со всех регионов. В Саратовской области их отрабатывает 331 волонтер. В настоящее время поступило 156 обращений с просьбой о помощи с доставкой продуктов.Ежедневно 123 волонтера из числа студентов СГМУ имени В.И. Разумовского помогают 23 учреждениям здравоохранения.538 волонтеров закреплены за пожилыми гражданами в муниципальных районах области для оказания адресной социальной поддержки.С 30 октября 2020 года волонтеры помогают в работе колл-центра для оказания медицинской консультации гражданам. Привлечены только специалисты-медики и волонтеры из числа ординаторов и студентов-медиков. Ежедневно звонки принимают 30 человек.Колл-центр находится на постоянной связи с жителями региона, принимает звонки тех, кто не смог связаться с поликлиниками, желающих вызвать врача на дом, а также получить консультационную помощь по амбулаторному лечению.