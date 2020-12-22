Теплоснабжение в Ленинском районе Саратова полностью восстановлено
Саратовский филиал "Т Плюс" полностью восстановил подачу теплоресурса к объектам, попавшим в зону проведения ремонтных работ на теплосети по ул. Тверской.
Напомним, энергетики выявили повреждение в ходе планового обхода. Для обеспечения надежности было заменено 9,5 метров трубы. Работы проходили в сложных условиях перепадов температур и, как следствие, плохой видимости.
На время работ тепловая инспекция Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с управляющими организациями отслеживала температуру воздуха внутри помещений объектов.
Энергокомпания приносит свои извинения за причиненные неудобства.