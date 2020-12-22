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Состоялся запуск основной сети блокчейна QURAS

Новости
Состоялся запуск основной сети блокчейна QURAS

Через три года после запуска проекта 19 декабря 2020 года начал работать публичный блокчейн QURAS. Основная цель укрепившего свои позиции в практических задачах проекта – защита конфиденциальных данных пользователей в публичном блокчейне.

Для защиты конфиденциальности блокчейн QURAS предоставляет множество технологий. Поставщики услуг смогут выбирать нужные им технологии и совершенствовать уровень конфиденциальности своих услуг. Для начала блокчейн QURAS будет работать с цифровыми активами – токенами, обеспечивая конфиденциальность транзакций, а далее через обновления его область применения будет расширяться.

Расширить спектр применения блокчейна компании и разработчики смогут с помощью основной сети QURAS в областях, которые ранее не могли обрабатываться в публичном блокчейне. Также QURAS способен оказывать содействие разработчикам с финансовой точки зрения, используя механизм, возвращающий комиссии поставщикам услуг после активации транзакции.