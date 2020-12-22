Состоялся запуск основной сети блокчейна QURAS

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Для защиты конфиденциальности блокчейн QURAS предоставляет множество технологий. Поставщики услуг смогут выбирать нужные им технологии и совершенствовать уровень конфиденциальности своих услуг. Для начала блокчейн QURAS будет работать с цифровыми активами – токенами, обеспечивая конфиденциальность транзакций, а далее через обновления его область применения будет расширяться.Расширить спектр применения блокчейна компании и разработчики смогут с помощью основной сети QURAS в областях, которые ранее не могли обрабатываться в публичном блокчейне. Также QURAS способен оказывать содействие разработчикам с финансовой точки зрения, используя механизм, возвращающий комиссии поставщикам услуг после активации транзакции.