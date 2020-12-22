Музыка или бизнес? Одно другому не мешает

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С детства Павел увлекался музыкальным искусством, и вот, достигнув успеха в бизнесе, решил заняться творчеством. К своему хобби предприниматель подошёл весьма серьёзно. На счету Павла уже три песни и один клип «Только ты и я», и останавливаться на этом он не намерен. В своём Instagram музыкант сообщает, что собирается выпускать альбом.Сейчас начинающий артист усердно занимается с преподавателем. Но главное в музыке, считает Павел, это искренность. И с этим невозможно не согласиться. Подписчики бизнесмена описывают песни Павла, как душевные, лёгкие и романтичные, а клип «Только ты и я» активно набирает просмотры на YouTube.Ознакомиться с творчеством Павла Михмеля сегодня можно на всех цифровых площадках и, конечно же, на официальной странице исполнителя в инстаграм @mikhmelpavel