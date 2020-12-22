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TOUGHBOOK в Антарктиде: защищенные ноутбуки помогают оставаться на связи в самых дальних уголках Земли
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TOUGHBOOK в Антарктиде: защищенные ноутбуки помогают оставаться на связи в самых дальних уголках Земли

Новости
TOUGHBOOK в Антарктиде: защищенные ноутбуки помогают оставаться на связи в самых дальних уголках Земли

28 января 1820 года российские шлюпы «Восток» и «Мирный» достигли берегов Антарктиды. Так моряки Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен открыли последний из континентов. Первая русская антарктическая экспедиция продолжалась 751 день. Ее участники нанесли на карту 29 новых островов. А самое главное – первыми открыли новый континент.

Условия на Антарктиде настолько экстремальные, что ее часто сравнивают с Марсом. Это делает ее уникальной средой для проведения научных исследований учеными со всего мира.

Тогда, 200 лет назад ученые и не представляли, насколько технологии шагнут вперед и как упростят работу по изучению и освоению самой сложной и отдаленной области Земли.

В 2019 группа испанских ученых провела в Антарктиде 52 дня, за которые они смогли преодолеть 2358 км, выполняя параллельно десять научных проектов с помощью защищенных мобильных устройств Panasonic Toughbook. В ходе экспедиции ученые представили проект ветряных саней «Trineo de Viento» - уникальное транспортное средство для проведения научных исследований в условиях Антарктики. В рамках реализации этого сложнейшего проекта защищенные мобильные устройства Toughbook помогли оставаться на связи даже в самых отдаленных районах, несмотря на сложнейшие климатические и природные условия.

В ходе этой экспедиции исследователям во главе с Рамоном Игнасио Офичиадеги (Ramón Ignacio Oficialdegui), Хило Морено (Hilo Moreno) и Мануэлем Оливерой (Manuel Olivera) было необходимо постоянно оставаться на связи и обеспечивать безопасность собранных массивов данных. Вот почему во время экспедиции они доверились TOUGHBOOK 20 и TOUGHPAD M1. Оба мобильных устройства обладают защитой от воды, пыли, выдерживают экстремальные температуры и идеально подходят для условий Антарктики, поскольку продолжают работать даже при - 42°С.

Ученые собирали данные в малоизученном районе Антарктиды, куда довольно сложно попасть логистически. Исследовательская группа параллельно работала для различных организаций и университетов, собирая данные для проектов в таких областях, как биология, гляциология, метеорология, телекоммуникации, космическая наука, обнаружение жизни в экстремальных условиях и на других планетах, а также окружающей среде.

Фактически, эта экспедиция была первым случаем, когда Европейское космическое агентство (ЕКА) смогло собрать в Антарктиде данные о работе всех спутников Galileo (совместного проекта спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства).

Для Университета Мэн (США) ученые собирали образцы снега и льда в рамках проекта по изучению изменения климата в регионе, а для Автономного университета Мадрида и Метеорологической службы Испании (AEMET) они анализировали способность микроорганизмов к распространению и колонизации в полярных районах, связанную с изменением климата. Помимо этого, группа исследователей реализовывала проекты и для других организаций, например, для Университета Валенсии.

TOUGHBOOK 20 и TOUGHPAD M1 сопровождали ученых на протяжении всего их путешествия: на российскую базу Новолазаревская, купол Фудзи, известный как одно из десяти самых холодных мест на Земле, и на дезактивированную североамериканскую научную Базу Плато. Без сомнения, холод, высота, перепады давления и ветер были постоянной проблемой для исследователей. По словам полярников, непредсказуемая погода и ледяные ловушки – это лишь одни из немногих опасностей, подстерегающих на пути.

Современное оборудование, защищенные мобильные устройства Panasonic Toughbook позволили избежать многих проблем: не сбиться с курса, всегда оставаться на связи вне зависимости от температуры, а также обеспечили надежную защиту данных, что немаловажно при сборе и хранении информации.

Экспедиция в Антарктику показала, что защищенные технологии Toughbook могут противостоять сложнейшим природным условиям и обеспечивать достижение любых поставленных перед ними задач.

В настоящий момент российские разработки на базе защищенных ноутбуков и планшетов Toughbook совместно с партнером ООО «СмартТек» позволяют увеличивать время автономной работы и расширять диапазон рабочих температур вычислительной техники при температурах окружающей среды до

-50°С.

Panasonic Toughbook и ООО «СмартТек» гарантирует работоспособность техники в самых суровых условиях. Комплексы проходили многочасовые испытания на морозостойкость, влагозащищенность, пылезащищенность, устойчивость к падениям, устойчивость к вибрациям и подтвердили их соответствия ГОСТам в ведущем национальном метрологическом институте России – ВНИИФТРИ.

Можно сказать, что возможности использования устройств TOUGHBOOK безграничны, а воображение - единственный предел, так что давайте мечтать и вместе делать мир лучше!