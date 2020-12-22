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Состоялась пятая новогодняя пресс-конференция Деда Мороза

Новости


Сегодня, 21 декабря, в модельной библиотеке № 9 состоялось пятое юбилейное «Путешествие Деда Мороза с «НТВ».

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пресс-конференция Всероссийского Деда Мороза прошла в онлайн-формате. Из специальной московской студии он поздравил детей и взрослых с наступающим праздником, а также ответил на вопросы присутствующих.

Главной целью путешествия Деда Мороза по стране является помощь тем, кто особенно нуждается в чуде и волшебных подарках: детям с особенностями в развитии, с заболеваниями, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Всего за четыре года больших путешествий Дед Мороз проехал 51 тысячу километров – от Владивостока до Калининграда, посетил около 330 детских социальных учреждений и 300 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 500 тысяч тонн подарков. Также огромное количество волонтеров и просто добрых помощников по всей России будут доставлять подарки, и помогать Дедушке Морозу творить чудеса.

В завершении мероприятия участникам подарили новогодние подарки, а также все желающие смогли сфотографироваться на специальной фотозоне.

Напомним, мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
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