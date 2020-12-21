92% учителей оценили эффективность технологиисоздания видеоуроков

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Мониторинг проводился с целью изучения процесса и результатов внедрения и тиражирования технологии.Анализ собранных данных проводился в разрезе разных регионов страны.Исследование показало следующее распределение использованных в видеоуроке компонентов системы оценки знаний. Большинство педагогов используют тесты (17 %). Среди других компонентов – вопросы, творческие задания-суждения, интерактивные элементы, загадки, викторины, исследовательские задания, кроссворды, ребусы. Реже всего учителя задействуют дискуссии (5 %).Мониторинг форм учебной работы, которые используют современные педагоги в видеоуроках, показал, что большинство участников опроса (39 %) предусмотрели оптимальное сочетание фронтальной, индивидуальной и групповой работы. 26 % педагогов утверждают, что в рамках урока заложен достаточный объем самостоятельной работы; 18 % считают, что рационально используется работа обучающихся в микрогруппах; еще в 9 % случаев преобладает фронтальная форма работы; в 5 % – предусмотрен малый объем самостоятельной работы; и только 3% опрошенных отмечают, что формы учебной работы в рамках видеоурока являются однообразными.Опрос также определил, придерживались ли педагоги рекомендаций технологии и учитывали ли психолого-физиологические особенности обучающихся при разработке материалов.Как выяснилось, 43 % опрошенных педагогов придерживались указанных рекомендаций, в полной мере им следовали 38 % респондентов, 11 % опрошенных педагогов не создают видеоуроки и используют только разработанные материалы, еще 7 % респондентов затруднились ответить, 1 % респондентов отметили, что указанные рекомендации не использовались.В рамках мониторинга учителя рассказали, на каких занятиях они используют видеоуроки.Так, 52 % педагогов используют их на урочных занятиях в образовательной организации, 32 % опрошенных отметили, что применяют видеоуроки на внеклассных мероприятиях, а 13 % – на занятиях с учеником, который находится на домашнем обучении.Опрос помог выяснить, насколько эффективно внедрение технологии применительно к учебному предмету.Внедрение технологии создания видеоуроков оценено учителями как эффективное. Только 8 % участников опроса отметили, что в учебном процессе существенно ничего не изменилось, 2 % педагогов посчитали внедрение технологии применительно к преподаваемому учебному предмету неэффективным.Результаты мониторинга показали, что:для организации занятий с видеоуроками большинству педагогов требуется только школьный компьютер с проектором;в основном материалы создаются с применением программы PowerPoint,при создании видеоуроков учителя используют комбинированные материалы: видео, аудио итекст,при разработке видеоуроков педагоги делают акцент на четкую формулировку сути вопроса, яркие примеры и логичное изложение,при создании видеуроков реже всего используется инфографика,большинство педагогов при создании материалов учитывает психолого-физиологические особенности обучающихся,как правило, видеоуроки используются на урочных занятиях и внеклассных мероприятиях.В целом учителя отметили эффективность внедрения технологии создания видеоуроков.