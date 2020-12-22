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Саратовский областной музей краеведения приглашает на новогоднюю программу
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Саратовский областной музей краеведения приглашает на новогоднюю программу

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Друзья, в музее краеведения уже царит предпраздничная атмосфера! Мы подготовили интересную и разнообразную программу выходных дней. Вас ждут зимние экскурсии, новогодние приключения, квесты и увлекательные мастер-классы!

Для детей и их родителей 19, 26 и 27 декабря будет проведен театрализованный квест «Где найти ключи от сказки?». Ребята пройдут по музейным залам в поисках заветного ключа, выполнят интересные задания, разгадают занимательные загадки и превратят овечку в рукавичку. На пути они повстречаются с персонажами новогодних сказок, а в конце квеста - с самим Дедом Морозом!

20 декабря приглашаем младших школьников на занимательный квест «Новогодние приключения в музее краеведения». В ходе квеста ребятам предстоит выполнить занимательные задания, используя хитрые подсказки, отгадать загадки, повстречаться с волком и составить рецепт новогоднего салата. В конце пути наших юных друзей ждет заслуженная награда!

На экскурсии «Здравствуй, зима!» можно будет совершить прогулку по заснеженному лесу и узнать о жизни животных и птиц в зимний период.

А захватывающие зимние истории об обитателях лесов и степей расскажут веселые птички-синички в отделе природы на интерактивной экскурсии «Синичкины рассказы».

27 декабря состоится мастер-класс «Творим с Любовью!». Новогодний сувенир для себя и своих близких, который станет персональным талисманом или елочным украшением, ребята смогут изготовить самостоятельно при помощи приветливой хозяйки музейной мастерской.

Тех, кто захочет представить, что встречает Новый год в Подводном царстве, приглашаем на выставку «Музыка моря». Здесь гости музея смогут погрузиться в атмосферу подводного мира, исследовать таинственное дно океана, повстречать причудливых морских обитателей и увидеть раковину самого большого в мире моллюска.

На выставке «Владения Арахны» все желающие примут участие в викторине «Кабы не было зимы…».

Заявки принимаются по телефону: 28-24-91.