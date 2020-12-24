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В Историческом парке открылась интерактивная выставка «Археологический детектив»

Новости


18 декабря 2020 года саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» представил новый выставочный проект, основанный на материалах археологических раскопок, проходящих на Увекском городище.

Презентационную экскурсию провел руководитель археологической экспедиции, автор выставки, директор саратовского Исторического парка «Россия – Моя история» Дмитрий Кубанкин.

Интерактивный формат впервые позволит каждому посетителю выставки буквально «окунуться» в увлекательный процесс разгадывания исторических загадок, предоставит возможность почувствовать себя археологом и провести собственное археологическое «расследование».

На одной площадке организаторы объединили все составляющие процесса археологических раскопок: представили уникальные находки (около 160 предметов), инструменты и «полевые дневники» археологов, воссоздали макет раскопа, археологическую песочницу и археологическую лабораторию. Кроме того, пространство дополнено интерактивными приложениями, которые позволят отправиться в виртуальную археологическую экспедицию и провести антропологические исследования.

— Выставка названа «Археологический детектив», потому что работа археолога сродни работе детектива, — рассказал Дмитрий Кубанкин. — Но если детектив оказывается на месте преступления практически сразу, то археолог пытается узнать, что происходило много веков назад, слой за слоем добираясь до истины. Удивительно, что чем ближе мы приближаемся к ней, тем больше вопросов возникает. Поэтому мы ждем от гостей выставки, что они предложат свои версии развития событий в этой запутанной «детективной» истории и просто интересно проведут свободное время. Также отмечу, что это не совсем музейный формат. Здесь можно и нужно фотографировать, здесь есть вещи, которые можно и нужно трогать, здесь нужно погружаться в историю, чтобы наслаждаться своим собственным «детективным» расследованием.

Выставочный проект «Археологический детектив» будет представлен в Историческом парке в течение трех месяцев (до конца марта 2021 года). В ближайшее время его виртуальная составляющая будет дополнена графической реконструкцией лиц жителей средневекового города, аудиогидом и QR-кодами, с помощью которых проводить археологическое «расследование» будет еще интереснее. Вход на выставку бесплатный при покупке билета на любую экспозицию Исторического парка.