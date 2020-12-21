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PEGASUS DEVELOPMENT: крупное IPO в 2021 году

Новости


Франкфурт — компания Pegasus Development, Inc. рада объявить о первом серьезном шаге в рамках первичного публичного размещения акций/листинга в 2021 году.

Заявка была подана через систему электронного сбора и анализа данных EDGAR, одобрена Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в США и зарегистрирована в списке IPO. Планируемая дата IPO — июнь 2021 года, основные площадки — Франкфуртская и Нью-Йоркская фондовые биржи. Благодаря нескольким раундам финансирования инвесторы смогут вложить средства в развивающиеся компании и взамен получить долю в капитале или в компании.

Погашение облигаций, не имеющих риска неплатежа, а также высокие показатели продаж за последние годы значительно повысили доверие инвесторов к Pegasus Development и обеспечили международной компании психологическое преимущество при IPO.

Решающим аргументом для всех акционеров является рост операционной деятельности в условиях пандемии COVID-19. В данном случае ключевую роль играют переговоры с крупными американскими инвесторами, которые готовы поддержать выгодное IPO. На раннем этапе уже можно понять, что успешный бизнес преодолевает все трудности и многие хотят принять участие в этом IPO.

Как правило, акции Pre-IPO с преимущественным правом приобретения покупают финансовые учреждения и крупные инвесторы. Частным инвесторам такие акции недоступны. Тем не менее, компания Pegasus Development сообщила своим инвесторам о выпуске таких акций в благодарность за доверие, которое они оказывают компании более 20 лет, а также дать им возможность «сыграть по-крупному», не вкладывая при этом миллионы долларов.

В целом мы можем рассчитывать на высокие показатели и с нетерпением ждем дальнейшего развития событий.