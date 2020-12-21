Начался конкурс детского рисунка на тему «Друг здоровья - водный спорт»

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Конкурс приурочен к открытию в Саратове Дворца водных видов спорта. Лучшие работы будут отмечены памятными призами. Награждение будет проходить во время церемонии открытия Дворца. Рисунки необходимо прислать на почту ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта» osduwor@mail.ru с пометкой в теме письма «конкурс детского рисунка».«Сейчас в Саратове подходит к концу строительство масштабного объекта - Дворца водных видов спорта, позволяющего рассчитывать на качественный шаг вперед в развитии водных видов спорта в регионе. Современные технологии, применяемые в строительстве Дворца, позволят не только грамотно организовать тренировочный процесс, но и проводить на территории Саратовской области соревнования всероссийского и международного уровня. Начинающие спортсмены, спортсмены, работающие на спорт высших достижений и любители здорового образа жизни с нетерпением ждут открытия Дворца. В преддверии этого события руководство ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта» решило провести творческий конкурс среди юных спортсменов», - рассказала заместитель директора по спортивной подготовке ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта» Наталия Стукальская (Лобова).