Пассажиры старше 65 лет до конца декабря смогут сдать «невозвратные» билеты в случае отказа от поездки
Холдинг «РЖД» предоставляет пассажирам старше 65 лет возможность до 31 декабря 2020 года вернуть деньги за «невозвратные» билеты.
Решение принято в связи с введением в ряде регионов дополнительных ограничительных мер для граждан старше 65 лет из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Так, пассажиры указанной возрастной группы, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы.
Для отмены поездки можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России) или по номеру +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств). Далее в течение 180 дней после дистанционной отмены поездки пассажиру старше 65 лет необходимо обратиться в билетную кассу за возвратом денежных средств.
Обращаем внимание, что возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных кассах АО «ФПК». Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД».